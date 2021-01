Akkoord over buitenschoolse activiteiten: 1 hobby in kleinere bubbels, 12-plussers mogen buiten samenkomen

Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren "heel blij en zeer tevreden" op het akkoord. "Chiro is heel blij dat er is geluisterd naar de sector en ook dat een mogelijkheid wordt geboden voor de +12-jarigen, waar alles stil ligt sinds de herfstvakantie", aldus Niels De Ceulaer, nationaal secretaris.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is globaal zeer tevreden met het resultaat en gaat in overleg met de jeugdsector over hoe dit praktisch te vertalen naar het terrein. "Alles staat wel onder voorbehoud van wat het Overlegcomité beslist", zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

"Er is begrip voor het bijstellen naar kleinere bubbels bij de -12-jarigen. De praktische uitwerking zal niet evident zijn, vooral voor de kleinsten in kleine groepjes. Er zijn nog veel vragen over de praktische uitwerking: wordt de begeleiding meegeteld in de bubbel van 10 personen", reageert De Ceulaer.

Van Reusel is ook blij met het vertrouwen dat wordt gesteld in de verantwoordelijkheid van het jeugdwerk. Hij wijst op het succes van de zomerkampen, waar met strikte protocollen haast geen besmettingen opdoken. "Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bewegingsruimte krijgen. Het is het antwoord op een pedagogische noodzaak, de nood aan contact en uitdagingen."