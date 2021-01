Amnesty International slaat alarm: in Wit-Rusland wordt massaal gefolterd

De internationale gemeenschap kan uiteraard niet rechtstreeks ingrijpen in Wit-Rusland. "Maar toch kunnen we belangrijke dingen verwezenlijken", zegt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen. "Als mensen van wie het vaststaat dat ze zich aan folteringen in Wit-Rusland hebben schuldig gemaakt nu of later in het buitenland verblijven, kunnen ze wel degelijk worden gearresteerd en berecht."

"En hoe dan ook moet er meer internationale diplomatieke druk worden gezet op Wit-Rusland. Loekasjenko is nu 26 jaar aan de macht, maar na de "verkiezingen" van vorige zomer is het terroriseren van demonstranten een systematische techniek van het regime in Minsk geworden."