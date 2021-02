Beringen richt vaccinatiecentrum op in oud mijngebouw: "Veel puzzelwerk om alles ordelijk te laten verlopen"

Voor de organisatie werken de gemeentebesturen samen met evenementbureau Golazo. Burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen: “Het heeft zeker zijn charme om op deze unieke locatie te komen vaccineren". In de mijngebouwen staan nog een aantal oude machines en dat maakt de ruimte om te vaccineren wat moeilijker in te richten. Daarom besloten de gemeenten om samen te werken met een professioneel bedrijf dat ervaring heeft om snel iets te organiseren. “Samen met het evenementenbureau hebben we wel wat puzzelwerk verricht om hier alles op een mooie en ordentelijke manier in te richten”, vertelt de burgemeester.

(lees verder onder de foto)