In Zeebrugge zijn de werken aan het bouwdok voor de Antwerpse Scheldetunnel gestart

Het dok wordt maar liefst 1 kilometer lang en 200 meter breed. Vorige week is de aannemer gestart met het terrein op de oever van het Boudewijnkanaal en het Verbindingsdok klaar te maken voor de bouw ervan. De oude hoeve die op het terrein is gelegen, wordt afgebroken en de aanwezige bomen en struikgewas worden verwijderd. Daarnaast wordt het terrein gecontroleerd op niet gesprongen explosieven.

In het dok worden de komende jaren de 8 verschillende onderdelen van de Scheldetunnel gebouwd, een deel van de Oosterweelverbinding die de Ring rond Antwerpen zal vervolledigen. Dat gebeurt in Zeebrugge omdat er daar ruimte voor is. De nieuwe tunnel in Antwerpen bestaat uit 8 elementen die samen goed zijn voor een lengte van 1,8 kilometer.

