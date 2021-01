Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Zele na vaccinatie: “Waarschijnlijk nét na eerste inspuitingen gebeurd”

Op dit moment is er bij 5 bewoners van het woonzorgcentrum corona vastgesteld. Er zijn ook een aantal andere mensen die symptomen vertonen. Ook enkele personeelsleden zijn positief getest. “In de loop van deze week gaan we opnieuw iedereen testen om er zeker van te zijn dat we de verspreiding goed in kaart kunnen brengen”, voegt de burgemeester er nog aan toe. Het is nog niet zeker of het over een variant van het virus gaat of niet. “Het zou kunnen, maar we wachten nog op zekerheid.”