Deinzenaars hangen zwarte vlag uit, uit protest tegen heraanleg van Leernsesteenweg

De Leernsesteenweg is een deel van de gewestweg die Deinze met Drongen, bij Gent, verbindt. De bewoners protesteren nu tegen de heraanleg van de weg, want de snelheid wordt niet verlaagd van 70 naar 50, en sommige bewoners verliezen een groot stuk grond door de aanleg van een nieuwe riolering en een nieuw fietspad.

"Dat kan niet", vindt buurtbewoner Patrick Snauwaert. "We zijn natuurlijk blij dat er een fietspad komt. Daar vragen we al jaren om, want het is hier onveilig. Maar het plan dat ze nu hebben is buitensporig. Sommigen verliezen zelfs hun oprit of voortuin! Bovendien is het heel onveilig, om de weg hier zo breed te maken en de auto's 70 te laten rijden, want hier moeten kinderen de baan oversteken. Wij willen graag dat het hier zone 50 wordt, maar het stadsbestuur steunt ons niet."

De plannen van heraanleg zijn nog niet definitief. Het is dus afwachten of er geluisterd wordt naar de buurtbewoners. "Als de voorlopige plannen toch doorgaan, dan zou het kunnen dat we een bezwaar indienen", zegt Snauwaert nog.