Dodelijk ongeval op E40 in Sterrebeek

Op de E40 net voor Sterrebeek gebeurde vanmiddag rond 11.30 uur een ongeval. Een bestuurder die richting Brussel reed, verloor de controle over het stuur en knalde tegen een andere auto. De klap was enorm. “De bestuurder overleed jammer genoeg ter plaatse”, bevestigt Jonathan Pfund van de federale politie. “De passagier uit hetzelfde voertuig zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.” De mensen die in de tweede wagen zaten, bleven allemaal ongedeerd.