Zo'n duizend militairen zullen deze maand niet correct worden betaald door het leger en dat door nieuwe software

De vakbonden waren eerder al niet enthousiast over het nieuwe IT-systeem PeopleSoft dat nu in gebruik is genomen. Dat zou zijn ontwikkeld voor commerciële ondernemingen en minder geschikt zijn voor een complexe organisatie zoals Defensie.



Het systeem kan worden aangepast, maar Capgemini, het Franse concern dat Defensie bijstaat inzake IT, zou voor elke aanpassing veel geld aanrekenen. De bonden merken op dat andere grote bedrijven zoals Rabobank en telecomgroep KPN ook met PeopleSoft werkten, maar intussen zijn overgestapt naar een ander systeem.



Als tijdelijke oplossing gaat Defensie postcheques sturen naar zo'n 115 gedupeerde militairen om hen alsnog te kunnen betalen. Die militairen zullen met die cheques dan wel nog naar het postkantoor moeten om uitbetaald te worden.



"Dat Defensie teruggrijpt naar de postcheque katapulteert Defensie vele jaren terug in de tijd, maar bij het leger is een stukje nostalgie nooit ver weg", aldus Yves Huwart van militaire vakbond ACMP. "Dat de lonen of de premies en vergoedingen niet correct of tijdig zullen worden uitbetaald, wordt vanzelfsprekend gezien als een breuk van vertrouwen bij militairen in hun organisatie. Het correct en tijdig uitbetalen van je loon is echt zeer belangrijk", aldus Huwart.