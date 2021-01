Ere-burgemeester Jef Cleeren gehuldigd na 50 jaar gemeenteraad: "Als burgemeester trakteerde ik jan en alleman"

Maandagavond werd Cleeren geëerd op de eerste gemeenteraad van het jaar. De raadsleden hadden een fotopaneel laten maken met opvallende momenten uit de carrière van de ere-burgemeester, en maakten een video met enkele reacties van Truienaren. Cleeren laat weten blij verrast te zijn met die huldiging, en blikt nostaligisch terug op zijn carrière. "We hebben vanalles meegemaakt in die 50 jaar, zoals de komst van het cultureel centrum en de aanleg van het zwembad. Wat me het meeste is bijgebleven is de aankoop van domein 't Speelhof in 1999", vertelt hij. "Ik ben zelf in Brustem geboren, en mijn ouders waren conciërge van zo'n Speelhof, dus ik was blij dat we dat ook in Sint-Truiden konden aanleggen. 't Speelhof is een goede zaak voor de stad en alle Truienaren."