Europese Hof voor de Mensenrechten veroordeelt Rusland wegens de oorlog met Georgië in 2008

U herinnert het zich misschien: op de zomerdag dat in Peking de openingsceremonie voor de Olympische Spelen van 2008 plaatsvond, viel het Georgische leger de opstandige deelrepublieken Abchazië en Zuid-Ossetië aan. Enkele uren later viel het Russische leger van over de Kaukasus het noorden van Georgië binnen en hield het dat gebied wekenlang bezet. Na hun aftocht bleven de Russen wel in Abchazië en Zuid-Ossetië toen die de onafhankelijkheid uitriepen. Sindsdien heeft Rusland daar militaire bases.