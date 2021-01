"Fornieri en Meyers vrij onder voorwaarden" in Nethys-affaire

François Fornieri, CEO van het beursgenoteerde biotechbedrijf Mithra, en Pierre Meyers werden vorige week aangehouden voor hun rol in de Nethys-affaire. Ze worden beschuldigd van “verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen”.

Waar gaat dit precies over? Voor ze in 2019 bij de Luikse intercommunale Nethys aan de deur werden gezet, hadden verschillende topmanagers, onder wie Stéphane Moreau, zich royale vergoedingen laten uitkeren, samen goed voor zo'n 15 miljoen euro. Dat gebeurde met goedkeuring van Pierre Meyers, die voorzitter was bij Nethys en François Fornieri, die toentertijd voorzitter was van het vergoedingscomité van de intercommunale.

De bal ging aan het rollen nadat in 2019 aan het licht was gekomen dat Nethys drie dochterbedrijven - teledistributiemaatschappij Voo, groenestroomproducent Elicio en de IT-groep Win - voor een zacht prijsje had proberen te verkopen aan ondernemingen van Fornieri.