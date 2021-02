Franstalige vaccinkaarten verdeeld in Sint-Pieters-Leeuw: "Gebrek aan aandacht en respect voor onze streektaal"

Vorige week werden de bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Zilverlinde ingeënt maar de vaccinatiekaarten waren dus Franstalig. En dat ligt gevoelig in een gemeente die al jaren strijdt tegen verfransing. "Ik heb gevraagd of er morgen Duitstalige vaccinkaarten in Frankrijk gaan toekomen en Franstalige in Duitsland, dat lijkt me niet zo", zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). "Dus het is eigenlijk een beetje gebrek aan aandacht en respect voor onze streektaal."



"We hebben dan inderdaad een klacht ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. We hebben nog gevraagd om verder in de Vlaamse rand rond te kijken of die vergissing niet nog gebeurt, want ik heb na onze melding gekregen dat we niet de enige gemeente waren." Ook in Pepingen werden Franstalige vaccinkaarten geleverd.

Vanmorgen kreeg de burgemeester bericht dat er 200 nieuwe Nederlandstalige vaccinatiekaarten geleverd zullen worden. "Bij de volgende prik op 12 februari zullen we de kaarten omruilen zodanig dat alles netjes in orde is. Dan zijn we zowel op medisch vlak blij dat de mensen ingeënt zijn, maar is ook het respect voor de streektaal weer in orde", aldus de burgemeester.