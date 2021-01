Gents ziekenhuis Maria Middelares wil coronapatiënten zo lang mogelijk thuis houden en daar opvolgen

Tijdens de eerste golf met coronabesmettingen was het ziekenhuis Maria Middelares in Gent al begonnen met patiënten thuis te laten uitzieken en hen via vragenlijsten en videoconsultaties te monitoren. Zo worden nu 80 patiënten tegelijkertijd opgevolgd. Dat systeem gaat het ziekenhuis nu uitbreiden naar patiënten die besmet zijn met corona maar van wie de symptomen niet ernstig genoeg zijn om ze in het ziekenhuis op te nemen.

Het ziekenhuis ondersteunt de huisartsen en thuisverplegers met extra monitorsystemen zoals saturatiemeters die het zuurstofgehalte in het bloed meten, of bloeddrukmeters. Die gegevens worden in het ziekenhuis constant opgevolgd en als het ziekenhuisteam vindt dat een patiënt achteruit gaat, kan de huisarts verwittigd worden dat hij de patiënt toch beter in het ziekenhuis laat opnemen.

Op die manier wint iedereen. Patiënten kunnen langer thuis blijven, ziekenhuizen botsen minder snel op capaciteitsproblemen en de patiënt kost de overheid een pak minder dan bij een ziekenhuisopname. Maria Middelares hoopt mettertijd zo'n 300 mensen op die manier zo lang mogelijk thuis te laten.