Gevonden "schat" van kinderen in Aarschot blijken gestolen juwelen te zijn

Afgelopen weekend speelde de JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een klimaatspel in Aarschot. Toen de kinderen achteraf nog even vrij mochten spelen, hebben twee jongetjes juwelen gevonden aan de Orleanstoren in Aarschot. Hun "schat" bestond uit tien kettingen, twee horloges, ringen en armbanden. De jongens Arthur Mariën (9) uit Werchter en Robbe Bex (10) uit Betekom konden hun ogen niet geloven en besloten hun vondst geheim te houden voor de leiding van de JNM. Eenmaal thuis besloot Arthur zijn deel van de schat cadeau te doen aan zijn mama.

"Hij had een verrassing voor mij", vertelt mama Karen De Cock in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Toen ik die juwelen zag, dacht ik 'oei, dit is toch wel meer dan een verassing'. Het was meteen duidelijk dat het geen speelgoedjuwelen waren." Mama Karen nam daarop contact op met de mama van Robbe, die het andere deel van de schat had. "Bij zijn deel zat een geboortearmbandje met een naam en voornaam op. Ze heeft die naam op het internet ingegeven en op die manier hebben we de eigenaar van de juwelen kunnen vinden", legt De Cock uit.

Lees verder onder de foto.