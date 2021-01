Vlaamse regering maakt 5,6 miljoen euro extra vrij voor geestelijke gezondheidszorg, Groen "voorzichtig positief"

De Vlaamse regering maakt 5,6 miljoen euro extra vrij om de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg te versterken. Het geld moet vooral dienen om kinderen en jongeren bij te staan. Minister van Welzijn Beke (CD&V) maakte dat bekend nadat oppositiepartij Groen een oproep gelanceerd had om een noodplan voor mentaal welzijn te maken. Groen is “voorzichtig positief” over het beloofde extra geld.