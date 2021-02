Burgemeester Vilvoorde wil parkeerverbod in bedrijvenzone Cargovil om sluikstorten tegen te gaan: "Mijn geduld is op" 

In bedrijvenzone Cargovil hebben sluikstorters de berm over een afstand van enkele honderden meters alweer bezaaid met allerlei soorten afval. Dat afval komt van vrachtwagenchauffeurs die er vaak langs de kant van de weg staan. Maar omdat de zone, die op grondgebied Vilvoorde, Grimbergen en Zemst ligt, er zo vuil bij ligt, worden ook andere sluikstorters aangetrokken. "Het is verschrikkelijk wat je daar ziet", zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) "De enige manier omdat onder controle te krijgen is die vrachtwagens daar weg halen. Nu hebben we zowat de indruk dat Cargovil het verzamelpunt is van vrachtwagens die elders in de regio geen plek meer vinden."

