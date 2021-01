"En dan is het weer maart 2020": wanneer de school van je kinderen plots sluit door een corona-uitbraak

Afgelopen zondag kregen we het eerste officiële bericht dat er een corona-uitbraak was. Dat was laat, vond ik (en vind ik nog altijd). Privacy is één ding, in zaken als dit is ook transparantie op zijn plaats. Al dagen eerder – op woensdag – waren een aantal kleuterklassen in quarantaine gezet, maar dat moesten we via via vernemen aan de schoolpoort.