45 Republikeinse senatoren achten afzettingsproces tegen oud-president Donald Trump ongrondwettelijk

In de VS hebben 45 Republikeinse senatoren een motie gesteund die stelt dat het nieuwe afzettingsproces tegen Donald Trump ongrondwettelijk is. Slechts 5 Republikeinse senatoren stemden die motie samen met de 50 Democratische senatoren weg. Hoewel het proces doorgaat, toont deze demarche andermaal aan dat een effectieve impeachment van de oud-president weinig waarschijnlijk is.