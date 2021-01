Indiase boeren bestormen het Rode Fort in de hoofdstad Delhi, net na grote parade voor de nationale feestdag

In India zijn tienduizenden boeren met tractoren de hoofdstad New Delhi binnengereden. Ze hebben er het befaamde Rode Fort bestormd en er hun vlaggen gehesen. Ook elders is het tot rellen gekomen. Vandaag is de nationale feestdag in India en is er dan normaal een grote parade met duizenden militairen. Premier Narendra Modi moet officieel de vlag hijsen boven het Rode Fort, maar het is niet duidelijk of dat nu nog kan.