Inrichting vaccinatiecentrum Weelde-station gestart

De eerstelijnszone Kempenland omvat tien gemeenten. In het vaccinatiecentrum in Weelde-station zullen de inwoners van Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten en Ravels gevaccineerd worden. Voor de inwoners van Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse komt er een vaccinatiecentrum op de Philips-site in Turnhout.

In de vroegere legerhallen in Weelde werd er ook al een testcentrum ingericht, in de vorm van een drive-in. Mensen hoeven dus hun auto niet te verlaten. "We hadden gehoopt om ook op die manier te kunnen vaccineren", zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). "We hebben daar ervaring mee, omdat we dat ook al deden met het griepvaccin. Maar de federale overheid heeft dat voor het toedienen van het coronavaccin verboden."

De eerste twee weken van februari wordt de werking van het vaccinatiecentrum getest. Vanaf maart wordt er dan effectief gevaccineerd.