Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft ontslag van zijn regering ingediend, wat nu?

Het is niet uitgesloten dat Conte alsnog een nieuwe regering op de been kan brengen met dezelfde partijen, maar dan aangevuld met enkele politici of partijen uit het centrum. Het is wel de vraag of die dan voldoende slagkracht heeft om de nieuwe coronacrisis in Italië aan te pakken. Verkiezingen is ook een optie, maar dan is er hetzelfde probleem met een ontslagnemende regering. In Italië zijn nu al 85.000 mensen overleden aan de epidemie.