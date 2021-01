Jongeman gooit molotovcocktail naar huis van oud-burgemeester Maasmechelen, minderjarige verdachte opgepakt

"Ik was thuis toen de molotovcocktail gegooid werd, maar ik heb er zelf niets van gemerkt", vertelt Lenssen zelf. "Ik heb het geheel achteraf op sociale media vernomen. Gelukkig valt de schade nog mee; het projectiel is op de stoep geland, en heeft een zwarte vlek en glasscherven achtergelaten." Mogelijk heeft de dader zich vergist van burgemeester, aangezien Lenssen zelf niet meer in het bestuur zit. Wel is hij nog voorzitter van de gemeenteraad. "Het zou inderdaad kunnen dat de jongeman het verkeerde huis voor had. Dat zal de politie moeten onderzoeken."

In Nederland liepen de protesten tegen de coronamaatregelen de afgelopen nachten uit de hand, onder meer in Geleen, net over de grens met Maasmechelen. Gisterenavond maakten daar zo'n 100 tot 150 jongeren amok in de binnenstad. Ze staken onder meer vuurwerk af en richtten vernielingen aan. De politie heeft het waterkanon moeten inzetten. Minstens 1 iemand werd opgepakt.