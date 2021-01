Zwijgen of de gevangenis in - geen persvrijheid in Egypte na de revolutie: "Angst voor mijn kinderen en mijn team"

In 2016 richtte Nora Younis het onafhankelijke online mediaplatform al-Manassa op. Sindsdien is de website al 17 keer offline gehaald. "Wanneer mijn team en ik een straf verhaal brengen of een gevoelig onderwerp behandelen, wordt de website geblokkeerd," aldus Nora. Meer nog, vorig jaar werd ze gearresteerd tijdens een raid op de redactie. Toen ze weer vrijkwam, deed ze vastberaden voort: "Er is hier geen ademruimte, maar ik geef niet op."