Sfeerverlichting in Leuven tot 7 maart: "Boodschap van hoop voor bewoners en lokale handelaars"

Nog meer verlichting in Leuven, want daar zullen alle belangrijke gebouwen ledlampen krijgen. Dat is energiezuiniger. Zo hebben de Sint-Pieterskerk en de gebouwen op de Oude markt al nieuwe verlichting gekregen. En nu is het de beurt aan het stadhuis op de Grote Markt: "We gaan de ramen verlichten samen met de vier torens", gaat Vansina verder. "De verlichting zal kunnen gedoofd worden vanaf middernacht, maar de vier torens zullen altijd volop in de schijnwerpers staan. Ze zullen een soort lichtbaken vormen in de skyline van de stad Leuven."