Landbouwers in Oudenburg vragen meer ruimte

Het was best een mooi zicht door de straten van Oudenburg, maar de reden is minder feestelijk. Op de koeienstal staat in (koeien van) letters: "Geef boeren ruimte". De boerenbond en de landbouwers in Oudenbrug zijn het beu dat ze zo moeten knokken om landbouwgrond. "Steeds meer landbouwgrond wordt ingenomen voor andere doeleinden", zegt landbouwer Alexander Maenhoudt uit Oudenburg. "Er zijn ook steeds vaker buurtcomités die zich verzetten tegen vergunningen en ook de overheid maakt het ons moeilijk om nog een vergunning te krijgen."

Voor de landbouwers zijn de vergunningen een ticket voor de toekomst. "We hebben die nodig om ons bedrijf rendabel te houden, om ervoor te zorgen dat we aan de nieuwe normen te voldoen. Maar het wordt ons zo moeilijk gemaakt. Voor veel jonge landbouwers is dat niet meer te doen", zeggen ze bij de Boerenbond.

Landbouwer Alexander Maenhoudt uit Oudenburg hoopt alvast dat zijn verlichte boerderij “een lichtbaken kan zijn voor de toekomst van onze West-Vlaamse land- en tuinbouw."