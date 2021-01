Lokerse school vernieuwt speelplaats, maar moet die openbaar maken om subsidies te krijgen

Lokeren krijgt er binnenkort een openbare speeltuin bij: de speelplaats van basisschool Bengel. De school is momenteel haar speelplaats aan het vernieuwen, en krijgt daarvoor financiële hulp van de stad. Zodra de speelplaats klaar is, zullen ook buurtbewoners er gebruik van kunnen maken. "Niet tijdens de schooluren, natuurlijk. Wel op momenten dat de school gesloten is", verduidelijkt schepen Marjoleine de Ridder (CD&V).

Het is voor het eerst dat Lokeren samenwerkt met een school op vlak van infrastructuur. "Maar het is meteen een hele mooie samenwerking", vindt schepen de Ridder. "Het is positief voor de school: zij hebben binnenkort een volledig uitgeruste speeltuin, met klimtouwen, een glijbaan, noem maar op. Maar het is ook positief voor de stad, want er is veel vraag naar openbare speelruimtes."

De stad heeft nog geen plannen om ook bij andere scholen zo'n regeling te treffen. "Maar mocht er vraag naar zijn, dan staan we daar zeker voor open", besluit de schepen.