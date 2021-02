"Sauna aan huis": Lokerse wellnessuitbater bouwt mobiele sauna en brengt hem naar klanten

Geert Gentier van SOLA-wellness in Lokeren heeft een speciale sauna bedacht: een mobiele sauna. "Als de mensen niet naar de sauna mogen, dan breng ik de sauna tot bij de mensen", stelt hij. "Er zijn veel mensen die hunkeren naar een saunasessie. En nu kunnen ze het gewoon in hun eigen tuin doen, dat is ideaal."

"Het enige wat je nodig hebt is een oprit of iets dergelijks, waar ik de sauna op kan plaatsen", verduidelijkt Gentier. "En, heel belangrijk: voordat ik de sauna naar een volgende klant breng, ga ik ermee naar huis om hem volledig te ontsmetten. Het is dus zeker coronaproof."