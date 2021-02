Lommel wil starten met stadsvernieuwing Mudhoven

Op de terreinen van de vroegere WICO-campus in het centrum van de stad, komt een project dat wonen en dienstverlening onder één dak brengt en dat in een groene omgeving waar fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen. Burgemeester Bob Nijs (CD&V): “We willen een combinatie maken van wonen en diensten in een groene omgeving vlak in het centrum van Lommel.” Er komt in het nieuwe project een ondergronds parking, waar shoppers in het centrum kunnen parkeren. “Als je de parking uitkomt, sta je in een verkeersluwe en groene omgeving”, vertelt de burgemeester.

