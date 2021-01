Maasmechelse jeugdwerker over coronaprotesten die broeien: "Duidelijk Nederlandse invloed op onze jongeren"

Als het regent in Nederland, druppelt het in België zo lijkt het wel. Van beïnvloeding is zeker sprake: “Er zijn Nederlandse jongeren die in Maasmechelen naar school gaan betrokken bij de rellen net over de grens in Stein en Geleen. Dat heeft zeker invloed op het gedrag van onze jongeren. Ze kennen elkaar.”

De situatie is ook erg ontvlambaar door de coronamoeheid en het gebrek aan perspectief. “Jongeren vervelen zich. Er is geen aanbod voor hen, ze kunnen nergens naartoe. Dat is geen vrijgeleide om rel te schoppen, maar het verklaart wel waarom ze ontvankelijk zijn voor zulke boodschappen”, verklaart Kristof Hayen. “Je hebt een aantal jongeren die opkijken naar de gasten die rel schoppen in Nederland. Het is voor hen een manier om status op te bouwen.”