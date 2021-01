Massaal veel mensen willen vrijwillig helpen in vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen

Op 1 maart moet het vaccinatiecentrum op Spoor Oost klaar zijn om de deuren te openen. Om het draaiende te houden zijn heel wat mensen nodig. "Per dag zullen we toch zo'n 100 mensen moeten inzetten om alles efficiënt te laten verlopen. Het gaat om administratief werk, het verkeer op de parking in goede banen leiden, vaccineren, in de apotheek meehelpen, en ga zo maar verder. Er moet veel werk verzet worden en dus zijn we heel blij met de grote interesse", aldus Duchateau.