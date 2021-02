Meer dan 800 vrijwilligers voor vaccinatiecentra Zennevallei: "Meer dan we hadden durven dromen"

"Ik denk dat we zeker nog een oproep gaan doen in de loop van de volgende maanden" gaat Pierquin verder. "We vaccineren van maart tot en met september, dus we gaan vrijwilligers nodig hebben. We gaan nu onze centra organiseren. De moeilijkheid ligt in het leggen van de puzzel. Vrijwilligers moeten een aantal uren per week beschikbaar kunnen zijn opdat ze werkelijk zouden kunnen helpen. Dus vrijwilligers die slechts een uurtje of twee beschikbaar zijn per week, zullen niet kunnen helpen. Maar gelukkig heeft de grote meerderheid van de vrijwilligers zich wel opgegeven voor meerdere uren.”