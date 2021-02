Meer jongeren met coronakilo's en tandbederf, arts CLB: "Bezoek aan dokter of tandarts wordt uitgesteld"

Kinderen en jongeren worden op regelmatige tijdstippen onderzocht door artsen of verpleegkundigen van het CLB. Dat gebeurt in de eerste kleuterklas en in het eerste, vierde en zesde leerjaar en dan in het derde middelbaar. "We zien nu, tijdens een pandemie, hoe belangrijk preventie is", legt Gielis uit. "Voor sommige mensen is dat het enige moment dat een dokter naar hun kind kijkt, omdat ze het niet kunnen betalen of niet bij de dokter geraken. In deze coronatijden moeten artsen niet-dringende onderzoeken soms ook uitstellen. Maar daarom is het zo belangrijk dat de onderzoeken gebeuren bij het CLB op school. Elke euro die je nu spendeert aan preventie, zijn er vijf uitgespaard achteraf."