Meteoriet wordt met man en macht gezocht: VUB start zoekactie en deelt folders uit, lokale school zoekt mee

"Goeiedag, heeft u toevallig een meteoriet gezien?" Met die vraag gingen studenten en professoren van de VUB vandaag aanbellen bij de inwoners van Gijzegem. Zoeken naar een meteoriet is als zoeken naar een speld in een hooiberg, maar de Brusselse universiteit wil het toch waarmaken en is een gerichte zoekactie gestart in de velden. "Maar de kans dat we hem zelf vinden is heel klein", vreest onderzoeker Steven Goderis. "Daarom schakelen we de hulp in van de buurtbewoners, om mee uit te kijken."