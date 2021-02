Minder straatverlichting op gewestwegen? Vlaanderen test in Aalter en Maldegem of het werkt

Net zoals op de snelwegen wil Vlaanderen nu ook op gewestwegen minder verlichten, en waar nodig, LED-lampen gebruiken. Dat is energiezuiniger en dus beter voor het milieu. Momenteel wordt op de Knokkebaan (N44) getest of dat haalbaar is.

"De veiligheid van de weggebruikers mag natuurlijk niet in het gedrang komen. Maar zeker op plekken met weinig huizen, en plekken waar er geen kruispunten zijn, is er minder verlichting nodig", denkt Kris Ally (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad in Aalter.

Half april zal Wegen en Verkeer de gewijzigde verlichting langs de N44 evalueren.