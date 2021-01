"Maak geen selfies meer met apen": Internationale Unie voor Natuurbescherming publiceert richtlijnen

In veel landen worden primaten gevangen als een vorm van entertainment voor toeristen. Om ervoor te zorgen dat ze de toeristen niet bijten, worden hun tanden vaak uitgetrokken. Eenmaal te oud- en dus minder schattig- worden ze vervangen door jongere exemplaren en aan hun lot over gelaten. Zolang mensen foto's willen blijven nemen van schattige dieren, zal dit de illegale handel in de hand blijven werken.



En dat is een probleem voor het voortbestaan van de diersoorten, want twee derde van de primaten zijn ondertussen met uitsterven bedreigd. Om dit tegen te gaan, is het belangrijk dat de mensen die professioneel in aanraking komen met de dieren, de juiste beelden en boodschap verspreiden: "Diegene met de beste toegang tot de dieren zoals primatologen, conservatoren, dierenverzorgers en vrijwilligers in de zoo, opvangcentra, moeten een sleutelrol spelen in het verspreiden van correcte informatie over hoe je met de dieren omgaat", stelt de Internationale Unie voor Natuurbescherming.