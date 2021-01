Nederland houdt het vanavond rustig, ruim 30 arrestaties in Rotterdam

Ruim 30 arrestaties in Rotterdam, een gespannen situatie in Amsterdam die intussen alweer is bekoeld en een korte samenscholing in Hilversum: dat is in een notendop de situatie in Nederland vanavond, zo meldt de openbare omroep NOS.

Daarmee is het bij onze noorderburen een pak rustiger dan gisteren en eergisteren toen her en der in het land rellen uitbraken met flink wat materiële schade tot gevolg. Aanleiding was de avondklok die sinds kort geldt om 21 uur en die bij een deel van de bevolking protest opwekt.