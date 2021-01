Mag u nog de grens over? En wat met erediensten? Dit staat er in het nieuwe ministerieel besluit 

Wie de grens over gaat moet per traject een gedownloade en ondertekende verklaring op eer bijhebben, waarin je bevestigt dat je reis niet toeristisch is. Het formulier wordt gepubliceerd op de corona-website van de overheid. Er wordt een uitzondering gemaakt voor inwoners van grensgemeenten, en de buurgemeenten daarvan. Die moeten zo geen formulier invullen. "We willen die inwoners het leven niet moeilijk maken, want we weten dat ze dagdagelijks de grens overgaan voor bijvoorbeeld een doktersbezoek", motiveert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de beslissing.