Nieuw woonzorgcentrum Beersel moet klaar zijn voor toekomstige epidemie

"We vragen aan de ontwerper van de nieuwbouw dat de leefgroepen snel opgedeeld kunnen worden. Stel dat er een besmetting is, moeten we de bewoners makkelijk kunnen isoleren," zegt De Knopper. "Een tweede element is de communicatie met de buitenwereld. Het bezoek aan het raam zoals dat nu gebeurt, is niet ideaal als je op een verdieping woont. Ook daar vragen wij om communicatiemiddelen te voorzien waarmee bewoners kunnen praten met bezoekers. We denken ook aan gaanderijen op de verdiepingen zodat bezoekers en bewoners een beter contact kunnen hebben."