"Battenburgpatroon" maakt 40 nieuwe combi's van politie Antwerpen ultrazichtbaar

Volgens de Antwerpse politie zijn de voertuigen dankzij het Battenburgpatroon zowel 's nachts als overdag beter zichtbaar, waardoor ze beter te onderscheiden vallen van andere voertuigen. Bovendien blijft de reflecterende folie ook op lange termijn even zichtbaar, ondanks veel blootstelling aan zonlicht.

"In een drukke grootstad als Antwerpen, met een grote diversiteit aan verkeersdeelnemers en soms complexe verkeerssituaties, is maximale zichtbaarheid enorm belangrijk - zeker 's nachts", stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Met het in gebruik nemen van dit veilige Battenburgpatroon is PZ Antwerpen als grootste korps opnieuw een voortrekker in Vlaanderen."