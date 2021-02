WK veldrijden in Oostende gaat officieel door

Zaterdag raakte bekend dat er in Oostende een uitbraak was van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. En daarop zei burgemeester Bart Tommelein dat het niet zeker was dat het wereldkampioenschap veldrijden van komend weekend zou kunnen plaatsvinden.



Gisteren kwamen de eerste testresultaten en die wezen erop dat er geen grote uitbraak was van de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende. En daardoor kan het WK dus toch doorgaan. Dat is beslist na een overleg vanmorgen met alle betrokken partijen. Er komen wel verscherpte maatregelen om de veiligheid te garanderen. Zo zal het aantal aanwezigen sterk worden beperkt en zijn gezamenlijke maaltijden verboden.