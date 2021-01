Oost-Vlaanderen zet rattenvangers in om Aziatische hoornaar te bestrijden

Rato vzw houdt zich doorheen het jaar voornamelijk bezig met het bestrijden van muskusratten en andere exoten zoals de Canadese gans. Deze zomer zullen ze zich voor het eerst toeleggen op het bestrijden van insecten. De medewerkers van de vzw zullen zich de komende maanden bijscholen in het doen en laten van de Aziatische hoornaar. De exotische wespensoort is aan een opmars bezig in Oost-Vlaanderen en dat moet gestopt worden. Vorig jaar werden er in Oost-Vlaanderen 40 nesten aangetroffen, en deze zomer zouden dat er nog veel meer zijn. Extra handen zijn dus welkom.