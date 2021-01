Oproep op sociale media om rel te schoppen in Turnhout, burgemeester: "We nemen dit heel serieus"

Tijdens protesten in Nederland liep het de afgelopen dagen uit de hand. Er sneuvelden etalages van winkels en er werd zelfs een testcentrum in brand gestoken. "Het is heel belangrijk dat we de rust bewaren", zegt burgemeester Van Miert. "Maar we moeten ook voorbereid zijn en dat zijn we volop aan het doen. Grenzen afzetten gaan we niet doen. Maar we gaan wel extra politie inzetten in het centrum van Turnhout en houden ons klaar om versterking in te roepen van andere korpsen."