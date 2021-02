Overleg gouverneur: voorlopig geen maatregelen voor buurgemeenten Bekkevoort

In Bekkevoort zelf worden alle buitenschoolse activiteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar opgeschort tot 12 februari, de start van de krokusvakantie. Mocht de situatie ook bij de buurgemeenten erger worden, kunnen ze hetzelfde doen. Gouverneur Spooren: “Uit een rondvraag van de aanwezige burgemeesters en medische experten werd duidelijk dat er in de meeste omliggende gemeenten van Bekkevoort nog geen bewijs is van een substantiële stijging van het aantal besmettingen en de link hiervan met de situatie in Bekkevoort. Daarom werd beslist geen gouverneursbesluit met bijkomende maatregelen voor alle betrokken gemeenten uit te vaardigen.”