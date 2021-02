Aantal gedrogeerde bestuurders in 2 jaar tijd verdubbeld in politiezone rond Beringen 

De drugshandel en het drugsgebruik zitten in Limburg in stijgende lijn. En dat merkt de politie ook in het verkeer. Voor de politie van zone Beringen-Ham-Tessenderlo is verkeersveiligheid één van de topprioriteiten en dus wordt er veel gecontroleerd op het gebruik van drugs door bestuurders. Katrien De Clercq van de politie: “Er is inderdaad een forse stijging van drugs in het verkeer, vorig jaar zagen we een verdubbeling. Onze politie heeft dan ook meer verkeerscontroles uitgevoerd dan het jaar voordien. En als er meer controles zijn, worden er ook meer boetes uitgeschreven.”