"Ergste rellen in 40 jaar" in Nederland: wie zijn de relschoppers, wat drijft hen en hoe moet het nu verder?

De intensiteit en duur van de rellen is opvallend. Waar komt die woede in de verschillende steden precies vandaan? Volgens Nederlandcorrespondent Joris van Poppel steunt 95 procent van de Nederlanders de maatregelen en de avondklok in ieder geval wel. "Maar er is een groep die de maatregelen niet accepteert. Voor hen is de avondklok de druppel is geweest die de emmer deed overlopen." In Nederland is er ook veel discussie geweest over het nut van een avondklok. "Een veelgehoorde analyse is dat die discussie voor nog meer twijfel heeft gezorgd."