Slachtoffers Weinstein krijgen 14 miljoen euro schadevergoeding via faillissementsrechter

Harvey Weinstein, vroeger een van de belangrijkste filmproducers in Hollywood, zit een gevangenisstraf van 23 jaar uit. Begin vorig jaar werd hij in New York veroordeeld voor verkrachting en seksuele aanranding. De zaak-Weinstein ging aan het rollen in 2017, toen verschillende actrices een boekje open deden over wat Weinstein hen had aangedaan. Hun getuigenissen en de rechtszaak brachten de internationale #MeToo-beweging op gang. Na het proces doken nog nieuwe klachten op. Meer dan 100 vrouwen hebben getuigd tegen Weinstein, die vroeger een van de machtigste producers in Hollywood was. Lees hier een overzicht van de Weinstein-affaire.