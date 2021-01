Stad Antwerpen zet nieuw bootje in om stadsdokken proper te houden

De boot zal ingezet worden in het Bonapartedok, het Willemdok, het Kattendijkdok, het Kempisch dok en het Asiadok. Vroeger gebeurde dat ook al, maar het was nodig om dat vaker te doen. "De Stadshaven is een open vaarwater", zegt Antwerps stadshavenmeester Werner Weijts. "Ze is zowel verbonden met de Schelde via de Kattendijksluis als met de Vlaamse Waterweg richting Wijnegem, dus er komt hier af en toe wel veel vuil binnengedreven."

Dit nieuwe vaartuig kan ook afval uit de hoeken van de dokken halen: "Daar is het specifiek voor gebouwd. We kunnen het in een hoek van 45 graden tegen de kaaien leggen en het zich heel traag laten voortbewegen tot in de hoeken. Zo kan het ook daar al het vuil verwijderen."