Stadsdiensten van Zoutleeuw zeven dagen dicht na besmettingen bij personeel

Na de corona-uitbraak in het woonzorgcentrum OLV van Lourdes in Zoutleeuw, zijn nu ook personeelsleden van de stadsdiensten in Zoutleeuw besmet geraakt. "Vanmorgen liet een personeelslid van het administratief centrum weten dat ze positief getest had op corona," vertelt burgemeester Boudewijn Herbots. "We hebben dan meteen sneltests uitgevoerd bij de andere personeelsleden, en dan bleek dat er ook nog een andere collega besmet is."