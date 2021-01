Studente uit Aartselaar schrijft aangrijpende open brief aan premier: "Ik wil terug leven, ik wil terug jong zijn"

Vooral het gebrek aan perspectief vindt Liesl moeilijk. "De overheid blijft maar vragen om vol te houden, maar dat is heel lastig als er geen finishlijn in zicht is. Normaal kan je bijvoorbeeld tijdens een lesvrije week even ontspannen, maar nu kan je alleen gaan wandelen. De boog blijft dus gespannen staan en dat is zwaar", vertelt ze op Radio 2 Antwerpen.

Liesl begrijpt ook dat het voor de overheid allemaal niet vanzelfsprekend is. "Perspectief krijgen zou het draaglijker maken. Maar ik begrijp dat ze geen loze beloftes willen maken en dat het een heel onvoorspelbare situatie is. Maar als de nadelen zo hard opwegen tegen de voordelen, moeten we misschien toch eens nadenken of er geen andere mogelijkheden zijn", aldus de studente.