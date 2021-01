Toxicoloog Jan Tytgat stelt zich kandidaat om rector te worden van de KU Leuven

Jan Tytgat is gewoon hoogleraar aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en hoofd van de afdeling Toxicologie en Farmacologie.

Vier jaar geleden toonde hij al interesse in het rectorschap, maar toen stelde hij zich geen kandidaat. Rector Rik Torfs ging toen voor een tweede termijn en werd uitgedaagd door Luc Sels. Sels won in de eerste ronde van de verkiezingen en zijn mandaat ving aan in augustus 2017.

Nu stelt Tytgat zich wel kandidaat. "Je kunt niet aan de kant blijven staan en alleen kritiek geven", zegt hij in Knack. "Mijn slogan is: nadenken is goed, maar vooruitdenken is beter. Dat laatste doet de huidige ploeg te weinig of helemaal niet."

Tytgat werkt al zo'n 30 jaar aan de KU Leuven en hij geeft les aan vier faculteiten in de humane, exacte en biomedische wetenschappen. Met zijn laboratorium doet hij gerechtelijke onderzoeken en werkt hij samen met Justitie en Volksgezondheid. Hij komt ook vaak in de media als het over giftige stoffen gaat.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak kondigde Sels aan dat hij zichzelf wil opvolgen als rector van de KU Leuven. Of hij, naast Tytgat, nog concurrentie krijgt, valt nog af te wachten. 31 maart is de deadline voor de kandidaatstelling.